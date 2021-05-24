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Новости 24 мая: подробности посадки самолета в Минске, реакция мира на этот инцидент

Понедельник, 24 мая 2021, 21:13

В сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair, Зеленский поручил Кабмину остановить авиасообщение с Беларусью, — актуальные новости 24 мая.

О новых подробностях посадки самолета в Минске

Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе. О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

В то же время в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта от "солдат ХАМАСа".

Исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины – Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством".

О реакции других стран на инцидент в Беларуси

Сперва по меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси.

ЕС рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью. 

Правительство Литвы решило первым запретить прибытие в страну и отбытие из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси. Лондон также требует у своих перевозчиков избегать Беларуси и запретил "Белавиа" летать в Британию.

Владимир Зеленский также поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь "своему соседу и стратегическому союзнику".

О других важных новостях

Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе "слуги народа" Василия Вирастюка.

Фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству парламента.

В элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный Зеленским на прошлой неделе после СНБО. 

Александр Лукашенко утвердил новые ограничения для СМИ и массовых мероприятий, которые вступят в силу через месяц. Например, запрещается освещение неразрешенных митингов, а также в Беларуси запретят работу СМИ, в которых учредителем выступает иностранец.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года настолько заболели, что обратились за помощью в больницу, согласно ранее не разглашаемому отчету разведки США. Эта информация может добавить веса растущим призывам к более полному исследованию того, мог ли вирус Covid-19 ускользнуть из лаборатории.

Украинская правда


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