Новини 24 травня: подробиці посадки літака в Мінську та реакція на цей інцидент 

У мережі з'явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair, Зеленський доручив уряду зупинити авіасполучення з Білоруссю, — актуальні новини 24 травня.

Про нові подробиці посадки літака в Мінську

Аудіозапис переговорів білоруського авіадиспетчера з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair з'явився в широкому доступі. Про бомбу на борту повідомив диспетчер із посиланням на службу безпеки аеропорту.

Натомість у міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака надійшло на електронну пошту мінського летовища від "солдатів ХАМАСу".

Виконавчий директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка рейсу Афіни – Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".

Про реакцію інших держав на інцидент в Білорусі

Спершу щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі.

ЄС розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Уряд Литви вирішив першим заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі. Лондон також вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі і заборонив "Белавіа" літати в Британію.

Володимир Зеленський також доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія завжди готова прийти на допомогу "своєму сусіду і стратегічному союзнику".

Про інші важливі новини

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Олександр Лукашенко затвердив нові обмеження для ЗМІ та масових заходів, які наберуть чинності через місяць. Наприклад, забороняється висвітлення недозволених мітингів, а також в Білорусі заборонять роботу ЗМІ, в яких засновником виступає іноземець чи іноземна компанія.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що до людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.

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