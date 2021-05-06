Новости 6 мая: встреча Зеленского и Блинкена, новые президентские рейтинги

Зеленский и Блинкен обсудили реформы, Донбасс и еще много тем, Зеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает, — актуальные новости 6 мая.

О встрече Зеленского и Блинкена

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.

В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций. Также присутствовала заместитель Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд.

О новых президентских рейтингах

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. За Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 18% опрошенных.

При этом, если бы сейчас проходил второй тур выборов президента Украины, Зеленский набрал бы 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Порошенко получил бы 39,5% голосов избирателей.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. Следующей идет партия "Европейская солидарность" - ее готовы поддержать 18% опрошенных.

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