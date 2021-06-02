Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховная Рада сделала шаг к запрету продажи лекарств детям

Среда, 2 июня 2021, 12:06

Верховная Рада поддержала в первом чтении запрет продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста, чтобы предотвратить суициды несовершеннолетних. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.

Источник: голосование за законопроект №5122 и №5123-1

Детали: Проект закона №5122 о внесении изменений в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям за основу поддержали 306 народных депутатов.

Согласно ему, "реализация (отпуск) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещается".

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация (отпуск) лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых объяснил, что целью является уменьшить уровень суицидов среди детей, ведь лекарства часто продают без рецепта и они являются доступным средством.

"По данным ВОЗ, более 60% самоубийств происходит благодаря лекарственным средствам, и больший процент из них – именно дети. Только по данным ОХМАТДЕТа. Ежегодно мы имеем порядка 70 детей, которые кончают жизнь самоубийством", – сказал он.

За два альтернативных законопроекта народные депутаты не голосовали.

 

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ выступали за законопроект №5122-2, в котором изменения предлагается выписать так: "Реализация (отпуск) лекарственных средств (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) малолетним лицам, а также доставка лекарственных средств конечному потребителю – малолетнему лицу запрещается".

В "Слуге народа" отметили, что основной законопроект также включает запрет на онлайн продажу лекарств.

Михаил Радуцкий ("Слуга народа") сказал, что профильный комитет рекомендует поддержать законопроект №5122.

Нардепы также 319 голосами поддержали в первом чтении законопроект №5123-1, который предлагает предусмотреть штрафы за продажу или доставку лекарств малолетним детям: розничная торговля лекарствами или их доставка несовершеннолетним потянет на 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8-13,6 тысяч гривен).

Повторное правонарушение в течение года потянет на 800-1 400 необлагаемых минимумов (13,6-23,8 тысячи гривен).

Предыстория:

  • 16 февраля в Боярке Киевской области две 7-классницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин", одна из них умерла, вторую спасли врачи. Предполагали, что глотнуть по 40 таблеток их подтолкнул "челлендж" из Тик-Тока.
  • 17 февраля в Умани Черкасской области две 8-классницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
  • 28 февраля в Сумах двое 16-летних девушек отравились таблетками, после чего сами вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды, но этот случай не связан с "группами смерти" или челленджами в соцсетях, говорили в полиции.
  • Также в последние месяцы были случаи, когда подростки выбрасывались из окна.
  • В 2020 году в Украине произошло 123 подростковых самоубийства, за 4 месяца 2021 года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев, сообщила 28 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательстводетиздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: