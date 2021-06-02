Верховная Рада сделала шаг к запрету продажи лекарств детям

Верховная Рада поддержала в первом чтении запрет продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста, чтобы предотвратить суициды несовершеннолетних. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.

Источник: голосование за законопроект №5122 и №5123-1

Детали: Проект закона №5122 о внесении изменений в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям за основу поддержали 306 народных депутатов.

Согласно ему, "реализация (отпуск) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещается".

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация (отпуск) лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых объяснил, что целью является уменьшить уровень суицидов среди детей, ведь лекарства часто продают без рецепта и они являются доступным средством.

"По данным ВОЗ, более 60% самоубийств происходит благодаря лекарственным средствам, и больший процент из них – именно дети. Только по данным ОХМАТДЕТа. Ежегодно мы имеем порядка 70 детей, которые кончают жизнь самоубийством", – сказал он.

За два альтернативных законопроекта народные депутаты не голосовали.

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ выступали за законопроект №5122-2, в котором изменения предлагается выписать так: "Реализация (отпуск) лекарственных средств (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) малолетним лицам, а также доставка лекарственных средств конечному потребителю – малолетнему лицу запрещается".

В "Слуге народа" отметили, что основной законопроект также включает запрет на онлайн продажу лекарств.

Михаил Радуцкий ("Слуга народа") сказал, что профильный комитет рекомендует поддержать законопроект №5122.

Нардепы также 319 голосами поддержали в первом чтении законопроект №5123-1, который предлагает предусмотреть штрафы за продажу или доставку лекарств малолетним детям: розничная торговля лекарствами или их доставка несовершеннолетним потянет на 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6,8-13,6 тысяч гривен).

Повторное правонарушение в течение года потянет на 800-1 400 необлагаемых минимумов (13,6-23,8 тысячи гривен).

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