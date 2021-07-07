Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

В Киеве мужчина устроил стрельбу и поджег квартиру, президент Гаити погиб от нападения неизвестных - актуальные новости 7 июля.

О киевском "стрелке"

В Киеве на Голосеевском проспекте 58 мужчина ранил из ружья полицейского и гражданского человека, для его задержания ввели спецоперацию "Гром".

Бойцы спецподразделения КОРД обезвредили мужчину после переговоров и его попыток поджечь квартиру.

О президенте Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

В феврале 2020 года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза. Противники президента обвиняли его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.

6 июля Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЗАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.

Совет национальной безопасности и обороны ввел в действие санкции против 100 украинцев, находящихся под санкциями Министерства финансов США.

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши - подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.

За прошлые сутки зафиксировали 610 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 33 летальных случая от коронавирусной болезни, госпитализировали 458 человек, выздоровели 1 666 человек.