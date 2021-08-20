Главные новости четверга и ночи: признание COVID-сертификатов, "Крымская платформа"

COVID-сертификаты в "Дие" официально признали в Евросоюзе, 44 государства и организации: Кулеба назвал полный состав саммита "Крымской платформы" — актуальные новости 19 августа и ночи.

О COVID-сертификатах

Евросоюз официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия" европейским — они будут приниматься для поездок в страны ЕС с 20 августа.

О "Крымской платформе"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на первом саммите "Крымской платформы" согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

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