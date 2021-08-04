Сытник не исключает, что Чауса могли подготовить, какие показания давать

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что словам и показаниям экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, доверять нельзя, поскольку сейчас он является "дискредитированным и, возможно, подготовленным фигурантом-свидетелем".

Источник: Сытник в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Повторюсь: мы получили дискредитированного и, возможно, как вы сами предположили, подготовленного фигуранта-свидетеля Чауса, с рисками его обращения в ЕСПЧ относительно политического преследования в Украине".

Детали: Речь идет о том, что поскольку дело превратилась в политическое, ввиду вывоза Чауса из Украины и похищения из Молдовы, где, вероятно, не обошлось без участия прошлой и нынешней власти. Учитывая такие обстоятельства, фигурант рядового дела о взяточничестве может обратиться в ЕСПЧ из-за якобы политического преследования в Украине.

Сытник говорит, что со времени как Чауса привезли в Украину, неизвестно, что с бывшим судьей делали и где он находился эти месяцы. Именно поэтому доверять его словам без доказательств нельзя.

Директор НАБУ также не исключает, что дело, где Чаус является подозреваемым во взяточничестве, могут забрать в бюро, поскольку уже был прецедент, когда суд забирает дела с подследственности НАБУ.

Сытник также подтвердил информацию УП, что Служба безопасности перевозил Чауса на вертолете в Киев из Винницкой области. Он также рассказал, что ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому бывшему судье удалось вручить, поскольку СБУ сообщила НАБУ, что Чаус находится в больнице "Феофания".

Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд. Впоследствии Чауса привезли в изолятор СБУ.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

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