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Главные новости понедельника и ночи: стрельба в Перми, продление карантина

Вторник, 21 сентября 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: стрельба в Перми, продление карантина
Фото из открытых источников

В российском вузе студент устроил стрельбу, Кабмин продлил карантин и расширил способы проверки COVID-безопасности — актуальные новости 20 сентября и ночи.

О стрельбе в Перми

Российский студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета — при задержании стрелка ранили.

В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 6 человек, пострадали более двух десятков человек.

О карантине

Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.

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Украинская правда
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