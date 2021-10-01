В Трускавце накануне собрания "слуг" развешивают рекламу программ Зеленского

Гостиничный комплекс Rixos-Prykarpattya, в котором проводит сборы фракция «Слуга народа» (фото с сайта отеля)

У отеля в Трускавце, где в пятницу соберется на совещание фракция "Слуга народа", расклеивают рекламу программ президента Владимира Зеленского.

Источник: собственный корреспондент Украинской правды с места события

Детали: Рекламу клеят на билборды напротив пятизвездочной гостиницы Rixos. В частности, это программа президента по озеленению государства "Зеленая страна".

Борд с рекламой программы Зеленского Фото: Евгений руденко / Уп

Как сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, в отеле развернут пункт тестирования на Covid-19, и все вакцинированные участники совещания, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут.

Центр вакцинации в отеле Rixos в Трускавце Фото Юлии Палийчук

Справка: Трускавец - город-курорт, расположенный в Львовской области.

Гостиница, в которой собираются "слуги" - это не просто место для проживания, а целый лечебно-курортный комплекс Rixos-Prykarpattya.

Как сообщается на сайте заведения, "номерной фонд комплекса составляет 359 комфортабельных номеров различного класса с прекрасными видами на склоны Карпатских гор и курорт Трускавец". Также "к услугам гостей рестораны со шведской линией и "a la carte", бары и фито-бары, летняя терраса, а также конференц-залы для проведения фуршетов, банкетов и торжественных событий".

Кроме того, здесь есть медицинский центр, где используются "передовые технологии мировой медицины и реабилитации", SPA-центр с саунами, джакузи и релаксовыми услугами.

Цены на суточное проживание в гостинице начинаются от 2840 грн за номер.

Предыстория: 1 октября утром народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где на протяжении 1-2 октября должно проходить собрание фракции.

На собрание монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. А главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.