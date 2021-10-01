Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Трускавце накануне собрания "слуг" развешивают рекламу программ Зеленского

Пятница, 1 октября 2021, 14:53
В Трускавце накануне собрания слуг развешивают рекламу программ Зеленского
Гостиничный комплекс Rixos-Prykarpattya, в котором проводит сборы фракция «Слуга народа» (фото с сайта отеля)

У отеля в Трускавце, где в пятницу соберется на совещание фракция "Слуга народа", расклеивают рекламу программ президента Владимира Зеленского.

Источник: собственный корреспондент Украинской правды с места события

Детали: Рекламу клеят на билборды напротив пятизвездочной гостиницы Rixos. В частности, это программа президента по озеленению государства "Зеленая страна".

 
Борд с рекламой программы Зеленского
Фото: Евгений руденко / Уп

Как сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, в отеле развернут пункт тестирования на Covid-19, и все вакцинированные участники совещания, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут.

 
Центр вакцинации в отеле Rixos в Трускавце
Фото Юлии Палийчук

Справка: Трускавец - город-курорт, расположенный в Львовской области.

Гостиница, в которой собираются "слуги" - это не просто место для проживания, а целый лечебно-курортный комплекс Rixos-Prykarpattya.

Как сообщается на сайте заведения, "номерной фонд комплекса составляет 359 комфортабельных номеров различного класса с прекрасными видами на склоны Карпатских гор и курорт Трускавец". Также "к услугам гостей рестораны со шведской линией и "a la carte", бары и фито-бары, летняя терраса, а также конференц-залы для проведения фуршетов, банкетов и торжественных событий".

Кроме того, здесь есть медицинский центр, где используются "передовые технологии мировой медицины и реабилитации", SPA-центр с саунами, джакузи и релаксовыми услугами.

Цены на суточное проживание в гостинице начинаются от 2840 грн за номер.

Предыстория: 1 октября утром народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где на протяжении 1-2 октября должно проходить собрание фракции.

На собрание монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. А главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрускавецСлуга народаЗеленскийреклама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Трускавец
30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения
"В обличчя не знаю, але морда, як у депутата". Как изменились "слуги народа" со времен первой учебы в Трускавце
Новости 1 октября: "Слуга народа" в Трускавце, задержание Саакашвили
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: