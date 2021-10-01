Прочесали 430 га леса, оружие не нашли – глава МВД о покушении на Шефира
Пятница, 1 октября 2021, 18:39
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 10 день расследования покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира оружие не найдено, правоохранители прочесали 430 гектаров леса возле места преступления.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Монастырский рассказал, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления, оружие не найдено.
Поэтому МВД будет поднимать вопрос, чтобы все камеры наблюдения в стране подключили к системе "Безопасная страна". Министр отмечает, что в таком случае работа в уголовных производствах будет проходить быстрее.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевомстреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли быстать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира назвал "вызовом президенту".
Украинская правда