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Прочесали 430 га леса, оружие не нашли – глава МВД о покушении на Шефира

Пятница, 1 октября 2021, 18:39
Прочесали 430 га леса, оружие не нашли – глава МВД о покушении на Шефира
монастырский, фото МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 10 день расследования покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира оружие не найдено, правоохранители прочесали 430 гектаров леса возле места преступления.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Монастырский рассказал, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления, оружие не найдено.

Поэтому МВД будет поднимать вопрос, чтобы все камеры наблюдения в стране подключили к системе "Безопасная страна". Министр отмечает, что в таком случае работа в уголовных производствах будет проходить быстрее.

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: МВДМонастырскийШефир Сергейполиция
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