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Прочесали 430 га лісу, зброю не знайшли – глава МВС щодо замаху на Шефіра

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 18:39
Прочесали 430 га лісу, зброю не знайшли – глава МВС щодо замаху на Шефіра
Монастирський, фото МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 10 день розслідування замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра зброю не знайшли, правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу біля місця злочину.

Джерело: прессслужба МВС

Деталі: Монастирський розповів, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину, зброю не знайшли.

Тому МВС буде піднімати питання, щоб усі камери спостереження в країні підключили до системи "Безпечна країна". Міністр зазначає, що в такому випадку розслідування буде проходити швидше.

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Українська правда

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Теми: МВСМонастирськийШефір Сергійполіція
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