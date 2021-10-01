Прочесали 430 га лісу, зброю не знайшли – глава МВС щодо замаху на Шефіра
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 18:39
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 10 день розслідування замаху на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра зброю не знайшли, правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу біля місця злочину.
Джерело: прессслужба МВС
Деталі: Монастирський розповів, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину, зброю не знайшли.
Тому МВС буде піднімати питання, щоб усі камери спостереження в країні підключили до системи "Безпечна країна". Міністр зазначає, що в такому випадку розслідування буде проходити швидше.
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра назвав "викликом президенту".
Українська правда