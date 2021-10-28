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Главные новости среды и ночи: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

Четверг, 28 октября 2021, 08:00

Полиция задержала 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове; еще 7 областей отправили в "красную" зону Covid-19, теперь их 15 – актуальные новости 27 октября и ночи.

О ДТП в Харькове

Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который вечером 26 октября на скорости более 100 км/ч пытался пересечь перекресток на красный свет и столкнулся с машиной Шевроле — ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В результате ДТП погиб 58-летний водитель Шевроле, трое пассажиров Инфинити находятся в реанимационном отделении больницы. Отец 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении ДТП, заявил, что сын не виновен и его "хотят сделать преступником".

Дочь погибшего водителя Анастасия Носова в своем Instagram попросила помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП — по ее просьбе отозвалась юридическая компания "Миллер".

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж сообщил, что 16-летний виновник смертельной аварии в Харькове "ничего на допросе не говорит".

О "красных" зонах

С 30 октября еще 7 областей попадают в "красную" зону COVID-19 - Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

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Украинская правда
Темы: ДТПкоронавирус
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