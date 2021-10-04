Оффшорный скандал Порошенко обвинил Зеленского в международных преступлениях

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что Украина как государство оказалась под ударом из-за "коррупционных преступлений" действующего президента Владимира Зеленского. В "Слуге народа" припомнили Порошенко его деятельность в правительстве Николая Азарова.

Источник: Порошенко во время выступления на согласительном совете парламента 4 октября, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге

Прямая речь Порошенко: "Я в шоке, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина… Когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которой причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером г-ном Коломойским...

Мы сегодня ярко видим, что последнее место, где об этом можно говорить, - парламент. Нам еще руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот ... (речь Порошенко представители "Слуги народа" сопровождали возмущенными возгласами -ред.)

Речь идет о том, что совместно с Коломойским $ 40 млн было украдено. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019 года. Это не расследовалось, поскольку на сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях; и с другими 100% своими руководителями правоохранительных органов. Я твердо убежден, что это недопустимо".

Детали: Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко оппонировал Порошенко на брифинге после заседания согласительного совета. Он напомнил экс-президенту о его оффшорах и расследовании "Панамаликс".

Что касается свежего журналистского расследования, базирующегося на так называемых Pandora Papers и рассказывающего о бизнесе Квартала в 2012 году, Корниенко заявил, что тогда многие бизнесы работали с оффшорами, это было не запрещено. По словам лидера партии СН, Порошенко на тот момент работал министром экономики и, мол, из-за тотальной коррупции белый бизнес начал искать защиты в иностранных юрисдикциях.

Прямая речь Корниенко: "В своих пылких речах о свежих оффшорных расследованиях Петр Алексеевич не должен забывать о Панамаликс пятилетней давности, где мы увидели много интересной информации о его оффшорах. Конечно, сейчас приближенные к Порошенко эксперты и блогеры попробуют объяснить, что есть два разных виды оффшоров. Первые - хорошие, "патриотические", которые помогают гетманам развивать страну. Вторые - плохие, "зеленые" оффшоры, с помощью которых невежды якобы прячут свои доходы".

Что предшествовало: Издание "Слідство.Info", обнародовало расследование, согласно которому Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В Офисе президента заверили, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объяснили "особенностями рынка" тех времен. В ОП также обратили внимание, что факты, которые приводят журналисты, уже озвучивались Порошенко в ходе президентской гонки 2019 года.

По словам советника президента Михаила Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" не основаны на фактах и ​​являются чистой конспирологией.

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