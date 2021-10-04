Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"
В Украине оказалось больше всего в мире политиков, которые используют оффшорные схемы; Андрей Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной зоне" - актуальные новости 4 октября.
Об оффшорах
В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы - в документах фигурируют 38 человек. На втором месте Россия, там вдвое меньше.
Согласно инфографикой, таких политиков всего 336, и только в Украине - 38.
На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и Гондурасе - по 11.
О "красной зоне"
Львов уже на днях будет в "красной" зоне опасности распространения COVID-19, в городе введут жесткие ограничения - заявил мэр города Андрей Садовый.
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