Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"

В Украине оказалось больше всего в мире политиков, которые используют оффшорные схемы; Андрей Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной зоне" - актуальные новости 4 октября.

Об оффшорах

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы - в документах фигурируют 38 человек. На втором месте Россия, там вдвое меньше.

Согласно инфографикой, таких политиков всего 336, и только в Украине - 38.

На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе - по 11.

О "красной зоне"

Львов уже на днях будет в "красной" зоне опасности распространения COVID-19, в городе введут жесткие ограничения - заявил мэр города Андрей Садовый.

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