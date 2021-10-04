Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"

Понедельник, 4 октября 2021, 21:03
Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в красной зоне
фото: PIXABAY

В Украине оказалось больше всего в мире политиков, которые используют оффшорные схемы; Андрей Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной зоне" - актуальные новости 4 октября.

Об оффшорах

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы - в документах фигурируют 38 человек. На втором месте Россия, там вдвое меньше.

Согласно инфографикой, таких политиков всего 336, и только в Украине - 38.

На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе - по 11.

О "красной зоне"

Львов уже на днях будет в "красной" зоне опасности распространения COVID-19, в городе введут жесткие ограничения - заявил мэр города Андрей Садовый.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новости

В ОП уверяют, что Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних лет объясняют "особенностями рынка" тех времен.

Лауреатами Нобелевской премии 2021 по физиологии и медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан "за открытие рецепторов температуры и соприкосновения".

Фракция "Слуга народа" отказалась встречаться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, чью отставку она инициировала раньше.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину - адвокат Георгий Чивиашвили.

В Европейском Союзе сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

За сутки 3 октября в Украине зафиксировали 4 821 новый случай COVID-19 были госпитализированы 2 092 человека, умерли 114 пациентов, выздоровели 1 116 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали 33 924 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оффшорыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
оффшоры
Латвия внесла Россию в список офшоров
Российский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция
Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были
Последние новости
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
Все новости...
Реклама: