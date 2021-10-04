Новини 4 жовтня: розслідування Pandora Papers, Львів у "червоній зоні"

В Україні виявилось найбільше у світі політиків, які використовують офшорні схеми; Андрій Садовий заявив, що Львів уже днями буде у "червоній зоні" — актуальні новини 4 жовтня.

Про офшори

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми — в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше.

Згідно з інфографікою, таких політиків всього 336, і тільки з України - 38.

На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами. У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

Про "червону зону"

Львів уже днями буде у "червоній" зоні небезпеки розповсюдження COVID-19, у місті введуть жорсткі обмеження — заявив мер міста Андрій Садовий.

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