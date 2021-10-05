В Киеве за сутки 560 новых больных COVID и 13 смертей
За сутки 4 октября в столице зафиксировали 560 новых случаев коронавируса, 13 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "560 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 13 летальных случаев от вируса".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (104), Деснянском (97) и в Святошинском (66) районах.
64 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницу 126 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 236 545 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 463 больных, преодолели вирус 221 658 жителей столицы, из них 224 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это был новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.
- 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.