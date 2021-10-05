Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со "Схемами"
Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами, заявил министр финансов Сергей Марченко, и призвал к справедливому решению этого конфликта.
Источник: Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова.
Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно".
Детали: Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация.
Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.
Предыстория:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
- Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
- По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.
- Журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших. Прокуратура также опросит представителей банка.
- "Укрэксимбанк" в свою очередь обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям. В полиции УП сообщили, что заявления банка не получали.