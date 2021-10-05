Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со "Схемами"

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами, заявил министр финансов Сергей Марченко, и призвал к справедливому решению этого конфликта.

Источник: Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова.

Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно".

Детали: Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

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