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Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со "Схемами"

Вторник, 5 октября 2021, 15:32
Министр финансов неприятно удивлен конфликтом госбанка со Схемами
Сергей Марченко. фото с сайта Минфина

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами, заявил министр финансов Сергей Марченко, и призвал к справедливому решению этого конфликта.

Источник: Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова.

Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно".

Детали: Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.
  • Журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших. Прокуратура также опросит представителей банка.
  • "Укрэксимбанк" в свою очередь обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям. В полиции УП сообщили, что заявления банка не получали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИбанкиКиев
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