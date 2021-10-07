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Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Четверг, 7 октября 2021, 14:17
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который Верховная Рада приняла 22 сентября.

Источник: сообщение Офиса президента 

Дословно: "Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений".

Детали: Новая законодательная норма определяет понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

  • отказ в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по причине антисемитизма;
  • проявление антисемитизма к лицам не еврейского происхождения, которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда, причиненного гражданину в результате антисемитизма и его проявлений.

Предыстория:

  • 22 сентября Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, который инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
  • С резкой критикой закона выступили во фракции "Евросолидарность", считая, что украинский парламент пытаются использовать для актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма в Украине.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийзаконодательство
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