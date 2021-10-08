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Оккупанты перевезли Джеляла в психиатрическую больницу – адвокат

Пятница, 8 октября 2021, 19:51
НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО С FACEBOOK РЕФАТА ЧУБАРОВА

Адвокат первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла Николай Полозов сообщил, что политзаключенного без оснований перевезли из СИЗО в психиатрическую больницу.

Источник: Полозов в Facebook

Прямая речь Полозова: "Адвокатам Наримана Джеляла стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1.

Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей… Никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется.

В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно.

Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное".

Детали: Полозов сообщил, что даже согласно оккупационному законодательству "власти" не имеют права проводить с полизтаключенным экспертизу. Защита обжалует это решение.

Предыстория:

  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcияполитзаключенные
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