Оккупанты перевезли Джеляла в психиатрическую больницу – адвокат

Адвокат первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла Николай Полозов сообщил, что политзаключенного без оснований перевезли из СИЗО в психиатрическую больницу.

Источник: Полозов в Facebook

Прямая речь Полозова: "Адвокатам Наримана Джеляла стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1.

Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей… Никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется.

В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно.

Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное".

Детали: Полозов сообщил, что даже согласно оккупационному законодательству "власти" не имеют права проводить с полизтаключенным экспертизу. Защита обжалует это решение.

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