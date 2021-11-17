Главные новости вторника и ночи: "тысяча Зеленского", подозрение "антивакцинатору"

"Тысячу Зеленского" не дадут деньгами на руки и ограничат ее использование; СБУ объявила подозрение в захвате власти "главному антивакцинатору" — актуальные новости 16 ноября и ночи.

О "тысяче Зеленского"

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Пресс-секретарь президента уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Также премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что выплату анонсированной президентом 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных против Covid-19 граждан профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги.

О подозрении "антивакцинатору"

СБУ сообщила о подозрении лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть – злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

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