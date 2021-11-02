На игру "Динамо" с "Барселоной" будут пропускать со справками о вакцинации

2 ноября на матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и испанским ФК "Барселона" в Киеве будут пропускать только при наличии негативного результата теста на коронавирус, документа о полном курсе вакцинации или выздоровлении.

Источник: пресс-служба НСК "Олимпийский"

Дословно: "Приводим в известность зрителей, которые приобрели билеты или желают посетить матч группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2021/22 ФК Динамо Киев – ФК Барселона 02 ноября в 22:00, что доступ на трибуны будет разрешен только при наличии таких документов:

отрицательного результата теста на Covid-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча;

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (зеленые сертификаты);

документа, подтверждающего выздоровление от Covid-19".

Детали: Отмечается, что проверка будет производиться перед входом на арену.

Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Зрителей призвали заблаговременно прибыть на стадион и подготовить указанные документы для проверки.

Напомним: