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На игру "Динамо" с "Барселоной" будут пропускать со справками о вакцинации

Вторник, 2 ноября 2021, 12:29
На игру Динамо с Барселоной будут пропускать со справками о вакцинации
фото из сайта НСК "Олимпийский"

2 ноября на матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и испанским ФК "Барселона" в Киеве будут пропускать только при наличии негативного результата теста на коронавирус, документа о полном курсе вакцинации или выздоровлении.

Источник: пресс-служба НСК "Олимпийский"

Дословно: "Приводим в известность зрителей, которые приобрели билеты или желают посетить матч группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2021/22 ФК Динамо Киев – ФК Барселона 02 ноября в 22:00, что доступ на трибуны будет разрешен только при наличии таких документов:

  • отрицательного результата теста на Covid-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча;
  • отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса;
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (зеленые сертификаты);
  • документа, подтверждающего выздоровление от Covid-19".

Детали: Отмечается, что проверка будет производиться перед входом на арену.

Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Зрителей призвали заблаговременно прибыть на стадион и подготовить указанные документы для проверки.

Напомним:

  • Киев с 1 ноября в красной зоне, ужесточены карантинные ограничения для невакцинированных граждан.
  • В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Также ограничения действуют на вход в магазины, заведения, ТРЦ и ТЦ.
  • Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения к улучшению эпидситуации в городе.

Украинская правда

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Темы: футболвакцинацияCovid-2019Киев
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