На игру "Динамо" с "Барселоной" будут пропускать со справками о вакцинации
2 ноября на матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и испанским ФК "Барселона" в Киеве будут пропускать только при наличии негативного результата теста на коронавирус, документа о полном курсе вакцинации или выздоровлении.
Источник: пресс-служба НСК "Олимпийский"
Дословно: "Приводим в известность зрителей, которые приобрели билеты или желают посетить матч группового этапа ЛЧ УЕФА сезона 2021/22 ФК Динамо Киев – ФК Барселона 02 ноября в 22:00, что доступ на трибуны будет разрешен только при наличии таких документов:
- отрицательного результата теста на Covid-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча;
- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса;
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (зеленые сертификаты);
- документа, подтверждающего выздоровление от Covid-19".
Детали: Отмечается, что проверка будет производиться перед входом на арену.
Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.
Зрителей призвали заблаговременно прибыть на стадион и подготовить указанные документы для проверки.
Напомним:
- Киев с 1 ноября в красной зоне, ужесточены карантинные ограничения для невакцинированных граждан.
- В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Также ограничения действуют на вход в магазины, заведения, ТРЦ и ТЦ.
- Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения к улучшению эпидситуации в городе.