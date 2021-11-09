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ЦИК признал двух "слуг" победителями на довыборах в Раду

Вторник, 9 ноября 2021, 19:29

Центральная избирательная комиссия установила победителями на довыборах в Верховную Раду в 184-м и 197-м округах кандидатов от "Слуги народа" Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "ЦИК установил результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины 31 октября 2021 в этих округах.

В ОВО № 184 (на Херсонщине – ред.) народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

В свою очередь в ОВО № 197 (на Черкасщине – ред.) народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании)".

Детали: В дальнейшем для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения перечисленных документов ЦИК принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Предыстория:

  • 31 октября прошли довыборы в Верховную Раду по двум округам в Херсонской и Черкасской областях.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За майбутне" Игоря Колихаева. На место этих двух мажоритарных нардепов должны были избрать новых.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской облгосадминистрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

Темы: ЦИКВерховная Рада
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