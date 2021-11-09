ЦИК признал двух "слуг" победителями на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия установила победителями на довыборах в Верховную Раду в 184-м и 197-м округах кандидатов от "Слуги народа" Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "ЦИК установил результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины 31 октября 2021 в этих округах.

В ОВО № 184 (на Херсонщине – ред.) народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

В свою очередь в ОВО № 197 (на Черкасщине – ред.) народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1 % от количества избирателей, принявших участие в голосовании)".

Детали: В дальнейшем для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

После получения и рассмотрения перечисленных документов ЦИК принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины.

Предыстория: