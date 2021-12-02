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Лукашенко: Мы с Путиным родные братья

Четверг, 2 декабря 2021, 13:56
Лукашенко: Мы с Путиным родные братья
Путин и Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.

Источник: Лукашенко в интервью РИА Новости  

Прямая речь Лукашенко: "Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир".

Детали: Он добавил, что они с Путиным могут "переваривать все это в голове, крутить, вертеть", могут "иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы", у них "могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза их видят этот мир одинаково".

По словам Лукашенко, он в этом убедился, "особенно в последнее время".  

Предыстория: 

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого. Он также добавил: если Украина и Запад "опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".
  • Позже Лукашенко заявил, что будет всеми силами стараться сделать Украину "нашей" страной, потому что "там наш народ".
  • 2 декабря Лукашенко анонсировал уже этой зимой совместные белорусско-российские военные учения возле украинских границ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоПутин
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