Лукашенко: Мы с Путиным родные братья

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.

Источник: Лукашенко в интервью РИА Новости

Прямая речь Лукашенко: "Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир".

Детали: Он добавил, что они с Путиным могут "переваривать все это в голове, крутить, вертеть", могут "иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы", у них "могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза их видят этот мир одинаково".

По словам Лукашенко, он в этом убедился, "особенно в последнее время".

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