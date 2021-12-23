Главные новости среды и ночи: призывы переименовать Россию, скандал с нардепом-"слугой"

Два облсовета призывают парламент и Зеленского переименовать Россию; "Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзывал полицейских.

О призывах переименовать Россию

Львовский и Ровенский областные советы просят президента Владимира Зеленского и Верховную Раду восстановить историческую справедливость и использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация.

По мнению депутатов, северо-восточный сосед Украины, постоянно посягающий на нашу территорию, "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

О скандале с нардепом

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение ПДД – сечение двойной полосы - примерно в 4 утра

Во фракции "Слуга народа" осудили поведение нардепа и пообещали наказать его. В то же время пресс-секретарь фракции СН отметила, что сам Галушко заявил, будто это видео с целью шантажа против него использовало бывшее руководство Министерства внутренних прав.

Экс-глава МВД Арсен Аваков говорит, что обсуждал поведение нардепа Николая Галушка с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским год назад, и ставший достоянием общественности сейчас эпизод не единственный.

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