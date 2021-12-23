Головні новини середи і ночі: заклики перейменувати Росію, скандал з нардепом-"слугою"

Дві облради закликають парламент і Зеленського перейменувати Росію; "Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзивав поліцейських.

Про заклики перейменувати Росію

Львівська та Рівненська обласні ради просять президента Володимира Зеленського та Верховну Раду відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація.

На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".

Про скандал з нардепом

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

У фракції "Слуга народу" засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Водночас речниця фракції СН зазначила, що сам Галушко заявив, нібито це відео з метою шантажу проти нього використовувало колишнє керівництво Міністерства внутрішніх прав.

Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.

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