Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

Общение Джо Байдена и Владимира Путина запланировано на вечер вторника, при этом в Кремле отмечают, что президенты США и России "сами определят необходимое для разговора время".

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Отмечается, что разговор состоится посредством видеозвонка, при этом Байден будет говорить с Путиным про Украину, также поднимут и другие темы, о которых пока неизвестно.

Перед этим Байден предупредил, что проведет "длинную дискуссию" с Путиным, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

Напомним: