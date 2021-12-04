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Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

Суббота, 4 декабря 2021, 16:53
Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль
Путин и Байден, фото AFP/Getty Images

Общение Джо Байдена и Владимира Путина запланировано на вечер вторника, при этом в Кремле отмечают, что президенты США и России "сами определят необходимое для разговора время".

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Отмечается, что разговор состоится посредством видеозвонка, при этом Байден будет говорить с Путиным про Украину, также поднимут и другие темы, о которых пока неизвестно.

Перед этим Байден предупредил, что проведет "длинную дискуссию" с Путиным, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

Напомним:

  • 3 декабря стало известно, что Байден и Путин побеседуют в формате видеоконференции.
  • 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время нового контакта президентов США и РФ будет обсуждаться тема Украины.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутинУкраинаРосcияСША
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