Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль
Суббота, 4 декабря 2021, 17:53
Общение Джо Байдена и Владимира Путина запланировано на вечер вторника, при этом в Кремле отмечают, что президенты США и России "сами определят необходимое для разговора время".
Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Детали: Отмечается, что разговор состоится посредством видеозвонка, при этом Байден будет говорить с Путиным про Украину, также поднимут и другие темы, о которых пока неизвестно.
Перед этим Байден предупредил, что проведет "длинную дискуссию" с Путиным, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".
Напомним:
- 3 декабря стало известно, что Байден и Путин побеседуют в формате видеоконференции.
- 22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время нового контакта президентов США и РФ будет обсуждаться тема Украины.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.