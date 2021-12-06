СБУ ищет свидетелей преступлений начальника тюрьмы боевиков "Изоляция"

Служба безопасности Украины продолжает расследовать действия руководителя тюрьмы террористов "Изоляция" Дениса Куликовского: следователи устанавливают потерпевших от пыток и ищут свидетелей.

Источник: СБУ

Дословно: "Сейчас следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.

Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам:

- (044) 255-50-69,

- (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)".

Детали: СБУ расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей так называемой "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция". Под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

Злоумышленник был задержан в Киеве в начале ноября.

По данным досудебного расследования, Куликовский, которого узники знают под псевдо "Палыч", лично участвовал в пытках потерпевших.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступлений за:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

– ч. 1 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях),

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц),

– ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца.

Что предшествовало: Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме донецких боевиков "Изоляция".

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков, где он признается в пытках.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть