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Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака, возможное вторжение России

Суббота, 15 января 2022, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака, возможное вторжение России
фото: Getty Images

"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Действие"; Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе, чтобы создать повод для вторжения - актуальные новости 14 января и ночи.

О хакерской атаке

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

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В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

О возможном вторжении РФ

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США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.

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О других важных новостях

На переговорах в Киеве президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев подписали право на обоюдную готовность оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности обоих государств.

Зеленский предложил Байдену провести трехсторонний саммит с Путиным по поводу деэскалации военного напряжения с российскими войсками — по словам главы ОП Ермака, "американские партнеры проявили определенный интерес" к этому предложению.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший пресс-секретарь Госдумы РФ Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси.

В Государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.

Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Ситуация в отношении Украины зависит от выбора от кремлевского руководства между дипломатическими переговорами и санкциями.

Соединенные Штаты заявили, что "приветствуют" новости из России о том, что тамошние силы безопасности арестовали хакеров группировки REvil, ответственной за несколько масштабных атак на американские компании в прошлом году.

Представители Госдепартамента Штатов обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае необходимости.

Украинская правда
Темы: Росcиявойнахакеры
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