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В Запорожской области задержали "псевдоминера: ранее был осужден за убийство

Пятница, 21 января 2022, 16:34
В Запорожской области задержали псевдоминера: ранее был осужден за убийство

Сотрудники Службы безопасности и полиции задержали жителя Мелитополя, причастного к ложным сообщениям о минировании.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

Дословно СБУ: "По информации СБУ, злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции.

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В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ".

Детали: Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Ему инкриминируют преступление по статье 259 Уголовного кодекса Украины - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

По этой статье ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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В полиции рассказали, что задержанный 20 января позвонил в полицию и сообщил, что в городе "заминировано" несколько зданий, в том числе управление полиции. В результате проверки взрывчатку не нашли.

Задержанный
Задержанный "псевдоминер"
Фото: пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области

Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются сотрудники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой" .

Проверка обычно длится 3-4 часа. На время проверки, работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.

Предыстория: 

  • В Службе безопасности сообщили 21 января, что украинцы "заказывают минирование" через Telegram-каналы. По версии правоохранителей эти сообщества контролируют кураторы из российских спецслужб.
  • В Министерстве внутренних дел заявили, что подавляющая часть ложных сообщений о минировании поступают с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Донбасса.
  • В Украине с конца декабря идет серия "минувань". В Киеве "минировали" станции метро и суды, школы, вокзал, аэропорты и ТРЦ.
  • В нескольких городах школы решили перейти на дистанционную форму обучения через постоянные минирования. 21 января "минировали" все учебные заведения в столице и Львове.

Украинская правда
Темы: Запорожская областьМелитопольминированиекриминал
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