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На Запоріжжі затримали "псевдомінера": раніше був засуджений за вбивство

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:34
Ілюстративне фото радіо свобода

Співробітники Служби безпеки та поліції затримали жителя Мелітополя, причетного до неправдивих повідомлення про мінування.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

Дослівно СБУ: "За інформацією СБУ, зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції.

Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ".

Деталі: Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину. Йому інкримінують злочин за статтею 259 Кримінального кодексу України – "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності".

За цією статтею йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

У поліції розповіли, що затриманий 20 січня подзвонив до поліції та повідомив, що в місті "заміновано" кілька будівель, зокрема управління поліції. Унаслідок перевірки вибухівку не знайшли.

Затриманий
Затриманий "псевдомінер"
Фото: пресслужба Нацполіції в Запорізькій області

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Передісторія: 

  • У Службі безпеки повідомили 21 січня, що українці "замовляють мінування" через Telegram-канали. За версією правоохоронців, ці спільноти контролюють куратори із російських спецслужб.
  • У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що переважна частина хибних повідомлення про мінування надходять з території держави-агресора та тимчасово окупованих територій Донбасу.
  • В Україні з кінця грудня триває серія "мінувань". У Києві "мінували" станції метро й суди, школи, вокзал, аеропорти й ТРЦ.
  • У кількох містах школи вирішили перейти на дистанційну форму навчання через постійні мінування. 21 січня "мінували" всі навчальні заклади в столиці та Львові.

Українська правда
Теми: Запорізька областьМелітопольмінуваннякримінал
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