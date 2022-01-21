На Запоріжжі затримали "псевдомінера": раніше був засуджений за вбивство

Співробітники Служби безпеки та поліції затримали жителя Мелітополя, причетного до неправдивих повідомлення про мінування.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

Дослівно СБУ: "За інформацією СБУ, зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції.

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Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ".

Деталі: Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину. Йому інкримінують злочин за статтею 259 Кримінального кодексу України – "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності".

За цією статтею йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

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У поліції розповіли, що затриманий 20 січня подзвонив до поліції та повідомив, що в місті "заміновано" кілька будівель, зокрема управління поліції. Унаслідок перевірки вибухівку не знайшли.

Затриманий "псевдомінер" Фото: пресслужба Нацполіції в Запорізькій області

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

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