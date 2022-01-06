Reuters: БТР и военные зашли на главную площадь Алматы, раздавались выстрелы

Несколько бронетранспортеров и десятки двигавшихся пешком военнослужащих зашли на главную площадь Алматы в Казахстане.

Источник: корреспонденты Reuters

Детали: По словам свидетелей Reuters, были слышны выстрелы, когда военные приближались к толпе.

Что предшествовало: Власти Алматы заявили о начале "антитеррористической спецоперации с целью установления порядка в городе".

Предыстория: