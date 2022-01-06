Reuters: БТР и военные зашли на главную площадь Алматы, раздавались выстрелы

Несколько бронетранспортеров и десятки двигавшихся пешком военнослужащих зашли на главную площадь Алматы в Казахстане.

Источник: корреспонденты Reuters

Детали: По словам свидетелей Reuters, были слышны выстрелы, когда военные приближались к толпе.

Реклама:

Что предшествовало: Власти Алматы заявили о начале "антитеррористической спецоперации с целью установления порядка в городе".

Предыстория:

Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.

Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.

По состоянию на 5 января чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.