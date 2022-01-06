Власти Алматы заявили о расчистке площади, журналисты сообщают об убитых демонстрантах

Казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок", а все здания госорганов находятся под контролем силовиков.

Источник: kloop.kg

Детали: До сих неизвестно об убитых или пострадавших со стороны протестующих. Но ряд местных СМИ сообщают, что на площади в Алматы был убит как минимум один демонстрант. Власти называют свои действия "зачистками" или "антитеррористической операцией".

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Informburo.kz в 21:32 часов со ссылкой на МВД Казахстана написало, что "Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок".

Позже в МВД сообщили, что "наиболее сложная обстановка" среди всех регионов страны остаётся в Алматы. По данным ведомства, в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанского областях обстановка остаётся стабильной.

"В регионах выставлены блокпосты, ведётся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления о законных требованиях сложить оружие, их уничтожение", — приводит сообщение МВД Vlast.kz.

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Кроме того, издание в 22:23 часов сообщило, что бывшую резиденцию президента, акимат города Алматы и другие здания госорганов "освободили сразу после площади Республики".

Vlast.kz со ссылкой на МВД Казахстана в 17:49 часов написало, что полицейские в Алматы задерживают демонстрантов и отбивают здания.

В пресс-службе МВД журналистам издания тогда заявили, что против митингующих "применяют оружие — это во время ЧП положено". Также в пресс-службе посетовали, что демонстранты "прикрываются женщинами и детьми", что "затрудняет работу" полицейских.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в 18:54 часов сообщило, что в Алматы началась сильная стрельба и слышны взрывы. По их данным, военные тогда потребовали от протестующих покинуть площадь Республики города и "предупредили об открытии огня".

Казахстанское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста Ануара Даниярова, который тогда находился на площади, в 20:53 написало, что там погиб как минимум один человек. По данным издания, погибшему от 18-20 лет, он получил ранение в лёгкие и скончался по дороге в больницу. Кроме того, в результате взрыва гранаты ранения получили пять человек.

"В 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и открыла огонь из автоматов", — сообщило издание.

Журналистам "Радио Свобода" активистка Айгерим Тулеужанова рассказала, что большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь.

"Протестующие требовали создания специального кризисного штаба, отказ от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов-мародеров", — пишет издание.

Журналисты издания Vlast.kz также поговорили с одним из активистов, который был у здания акимата Алматы около 17:00. Активист сообщил, что стал свидетелем стрельбы в мирных протестующих и гибели некоторых из них.

По его словам, стрельба началась с наступлением темноты.

Напомним: Власти города в ночь на 6 января начали разгонять демонстрантов и назвали это "антитеррористической" спецоперацией. До этого президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих "бандитами и настоящими террористами".

Днём 6 января пресс-секретарь Департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что в результате "антитеррористической" спецоперации "ликвидированы десятки" человек и их личности "устанавливаются". Скорее всего, под словом "ликвидированы" подразумевается убийство демонстрантов.