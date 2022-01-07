Главные новости четверга и ночи: арест имущества Порошенко, ситуация в Казахстане

Суд арестовал все имущество Порошенко; власти Алматы заявили о расчистке площади, журналисты говорят об убитых демонстрантах.

Об аресте имущества Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о государственной измене.

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Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

По делу о государственной измене арестовали не только имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности", Петра Порошенко, но и активы телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавшие Порошенко, заявляют в "ЕС".

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