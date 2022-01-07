Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости четверга и ночи: арест имущества Порошенко, ситуация в Казахстане

Пятница, 7 января 2022, 07:00
Главные новости четверга и ночи: арест имущества Порошенко, ситуация в Казахстане
АЛМАТы. ФОТО TWITTER.COM/LUKEST_K

Суд арестовал все имущество Порошенко; власти Алматы заявили о расчистке площади, журналисты говорят об убитых демонстрантах.

Об аресте имущества Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Реклама:

Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

По делу о государственной измене арестовали не только имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности", Петра Порошенко, но и активы телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавшие Порошенко, заявляют в "ЕС".

О ситуации в Казахстане

ВИДЕО ДНЯ

Первые российские военные уже прибыли в Казахстан после решения Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", о военной интервенции по запросу действующих казахских властей.

Сотрудник полиции крупнейшего города Казахстана заявила в четверг, что десятки граждан были убиты силовиками в результате нападений на правительственные здания.

Казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок", а все здания госорганов находятся под контролем силовиков.

Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к воздержанию от насилия и поискам мирных путей решения проблем в Казахстане.

Казахстанский телеканал сообщает о 26 убитых, как их называют, "вооруженных преступников", 18 раненых и более 3 тысяч задержанных.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международные авиалинии Украины" присоединиться к переговорам по компенсациям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 будут вводить всем желающим уже с 8 января.

Государственный департамент США заявил, что законопроект, выдвинувший сенатор-республиканец Тед Круз о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России.

Самолеты военно-транспортной авиации России ведут переброску основных сил своего контингента сил ОДКБ на территорию Казахстана с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоКазахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: