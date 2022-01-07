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Ситуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Пятница, 7 января 2022, 18:05
Ситуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Алматы 7 января, Tengrinews.kz

7 января в Алматы (Казахстан) продолжаются грабежи, наблюдается нехватка хлеба, люди выстраиваются в очереди у банкоматов. На Площади Республики лежат тела людей. 

Источник: Радио Азаттык

 
Алматы 7 января, все фото Tengrinews.kz

Детали: Днем 7 января корреспонденты Азаттыка видели на Площади Республики в Алматы тела трех человек. Первое находилось в машине в канаве на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Второй труп - напротив здания, расположенного по адресу улица Байсеитовой, 42. Третье тело находилось в машине на перекрестке улиц Сатпаева и Желтоксана. На лобовом стекле - следы от пуль.

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Репортеры посетили городские больницы №1 и №7 в микрорайоне Калкаман, которые, как сообщали местные СМИ, были "оккупированы террористами". Как сообщает издание, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся только пациенты и врачи.

Некоторые торговые центры, например, Esentai Mall на проспекте Аль-Фараби, находятся под военным наблюдением.

 

"По всей видимости, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает", - пишет Радио Азаттык.

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По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и, если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба.

На вокзалах также большие очереди. Общественный транспорт в Алматы не ходит.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также отправку своих военных анонсировала Беларусь. Позже такие решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • По последним данным МВД Казахстана, в ходе протестов в стране было задержано более 3800 человек, 26 протестующих убито и 26 – ранено.

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Темы: Казахстан
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