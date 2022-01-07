Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"

В Беларуси заявили о прибытии своего "миротворческого контингента" в Казахстан.

Источник: Минобороны Беларуси, ТАСС

Дословно: "Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач".

Детали: В то же время, как сообщает ТАСС, кыргызстанские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолётах.

Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолёты.

Что предшествовало: 6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь направит в Казахстан роту своих миротворцев в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перекинуть", - добавил Лукашенко.

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