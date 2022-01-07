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Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"

Пятница, 7 января 2022, 22:31
Военные Лукашенко в Казахстане приступили к выполнению задач
иллюстративное фото БЕЛТА

В Беларуси заявили о прибытии своего "миротворческого контингента" в Казахстан.

Источник: Минобороны Беларуси, ТАСС

Дословно: "Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач".

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Детали: В то же время, как сообщает ТАСС, кыргызстанские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолётах.

Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолёты.

Что предшествовало: 6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь направит в Казахстан роту своих миротворцев в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перекинуть", - добавил Лукашенко.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также отправку своих военных анонсировала Беларусь. Позже такие решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • По последним данным МВД Казахстана, в ходе протестов в стране было задержано более 3800 человек, 26 протестующих убито и 26 – ранено.

Темы: БеларусьКазахстан
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