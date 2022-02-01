Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси

В Государственном департаменте Штатов призвали своих граждан не ездить в Беларусь и сообщили, что вывозят из РБ членов семей госслужащих США из-за увеличения российского военного контингента.

Источник: Госдеп

Дословно: "31 января 2022 Госдепартамент распорядился уехать из страны членам семей госслужащих США".

"В связи с усилением необычной и тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной, находящиеся в Беларуси граждане США или планирующие путешествовать в эту страну должны знать, что ситуация непредсказуемая, и в регионе наблюдается повышенное напряжение".

Детали: Также американцам не советуют ездить в Беларусь из-за "произвольного исполнения законов, риска задержания и потенциальных преследований, направленных именно на иностранцев".

В Госдепе напомнили о задержанных "гражданах США, якобы за связь с оппозиционными партиями и якобы участие в политических демонстрациях".

А также о том, что "Беларусь соблюдает специальные ограничения в отношении двойного гражданства США и Беларуси и может отказаться признать двойное гражданство США и Беларуси".

Напомним: 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Представительница США в Совбезе ООН заявила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.