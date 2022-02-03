Комплектацию основных сил теробороны планируют завершить к началу весны – Резников
До конца февраля 2022 года Министерство обороны рассчитывает завершить комплектацию управленческого ядра формирований Сил территориальной обороны.
Источник: брифинг министр обороны Алексея Резникова
Прямая речь Резникова: "В настоящее время происходит первый этап – развертывание сил территориальной обороны по штату мирного времени.
Это набор 10 тысяч профессиональных военных, которые будут военными Вооруженных Сил Украины, и они будут образовывать командно-штабное управленческое ядро Сил территориальной обороны.
Это не добровольческие "дружины", это не самодеятельность, это не какие-то "добровольческие формирования" органов местной власти, это – часть Вооруженных сил".
Детали: Министр добавил, что управленческое ядро формирований теробороны в областях, имеющих госграницу с Россией, завершено на 70%. До конца февраля 2022 года в Минобороны планируют завершить формирование подразделений теробороны во всех областях на уровне 10 тысяч военнослужащих.
Кроме того, Резников пояснил, что дальше будут формировать бригады и батальоны с резервистами, которые будут иметь желание присоединиться к силам теробороны.
После подписания контракта за каждым из них будет закреплено оружие и боекомплект, которые будут храниться в арсеналах в мирное время.
После завершения первого этапа формирования Сил теробороны в Минобороны перейдут к этапу формирования 130 тысяч резервистов.
Завершающим этапом станет формирование добровольческих формирований жителей небольших населенных пунктов, по представлению и решению Главнокомандующего ВСУ. К ним смогут приобщиться жители деревень и городков, которые имеют разрешение на использование охотничьего оружия и не имеют судимости.
Предыстория:
- В первый день 2022 года в Офисе президента опубликовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Галушкина командующим сил теробороны ВСУ.
- В этот же день вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", регулирующий деятельность подразделений теробороны в условиях военного и чрезвычайного положения. Прежде всего, в их состав будут привлекаться ветераны армии, военизированные и правоохранительные подразделения. Однако не будут допускать тех, у кого было больше двух судимостей или осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление.
- В январе Верховная Рада внесла изменения в закон, ускоряющий формирование Сил теробороны в три этапа.
- В конце января командующий Сил теробороны Юрий Галушкин заявлял, что оружия в подразделениях достаточно, а скелет подразделений уже завершен.
- Ранее Министр обороны Резников говорил, что развертывание сил теробороны происходит круглосуточно.