Комплектацію основних сил тероборони планують завершити до початку весни – Резніков

До кінця лютого 2022 року Міністерство оборони розраховує завершити комплектацію управлінського ядра формувань Сил територіальної оборони

Джерело: брифінг міністр оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Наразі відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу.

Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими Збройних Сил України, і вони будуть утворювати командно-штабне управлінське ядро Сил територіальної оборони.

Це не добровольчі "дружини", це не самодіяльність, це нн якісь добровольчі формування органів місцевої влади, це – частина Збройні сили".

Деталі: Міністр додав, що управлінське ядро формувань тероборони в областях, що мають держкордон з Росією, завершено на 70%. До кінця лютого 2022 року в Міноборони планують завершити формування підрозділів тероборони в усіх областях на рівні 10 тисяч військовослужбовців

Крім того, Резніков пояснив, що далі будуть формувати бригади та батальйони з резервістами, які матимуть бажання долучитись до сил тероборони.

Після підписання контракту за кожним із них закріплять зброю та боєкомплект, які будуть зберігатися в арсеналах під час мирного часу.

Після завершення першого етапу формування Сил тероборони, у Міноборони перейдуть до етапу формування 130 тисяч резервістів.

Завершальним етапом буде формування добровольчих формувань мешканців невеликих населених пунктів, за поданням і рішенням Головнокомандувача ЗСУ. До них зможуть долучитися жителів сіл та містечок, які мають дозвіл на використання мисливської зброї та не мають судимості.

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