Комплектацію основних сил тероборони планують завершити до початку весни – Резніков
До кінця лютого 2022 року Міністерство оборони розраховує завершити комплектацію управлінського ядра формувань Сил територіальної оборони
Джерело: брифінг міністр оборони Олексія Резнікова
Пряма мова Резнікова: "Наразі відбувається перший етап – розгортання сил територіальної оборони за штатом мирного часу.
Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими Збройних Сил України, і вони будуть утворювати командно-штабне управлінське ядро Сил територіальної оборони.
Це не добровольчі "дружини", це не самодіяльність, це нн якісь добровольчі формування органів місцевої влади, це – частина Збройні сили".
Деталі: Міністр додав, що управлінське ядро формувань тероборони в областях, що мають держкордон з Росією, завершено на 70%. До кінця лютого 2022 року в Міноборони планують завершити формування підрозділів тероборони в усіх областях на рівні 10 тисяч військовослужбовців
Крім того, Резніков пояснив, що далі будуть формувати бригади та батальйони з резервістами, які матимуть бажання долучитись до сил тероборони.
Після підписання контракту за кожним із них закріплять зброю та боєкомплект, які будуть зберігатися в арсеналах під час мирного часу.
Після завершення першого етапу формування Сил тероборони, у Міноборони перейдуть до етапу формування 130 тисяч резервістів.
Завершальним етапом буде формування добровольчих формувань мешканців невеликих населених пунктів, за поданням і рішенням Головнокомандувача ЗСУ. До них зможуть долучитися жителів сіл та містечок, які мають дозвіл на використання мисливської зброї та не мають судимості.
Передісторія:
- У перший день 2022 року в Офісі президента опублікували указ президента Володимира Зеленського про призначення Галушкіна командувачем сил тероборони ЗСУ.
- У цей же день набув чинності закон "Про національний спротив", який регулює діяльність підрозділів тероборони в умовах воєнного та надзвичайного стану. Передовсім, до їхнього складу залучатимуть ветеранів армії, воєнізованих та правоохоронних підрозділів. Однак не допускатимуть тих, у кого було більше двох судимостей або засуджених за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.
- У січні Верховна Рада внесла зміни до закону, яким пришвидшено формування Сил тероборони в трьох етапах.
- Наприкінці січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін заявляв, що зброї в підрозділах вдосталь, а кістяк підрозділів уже завершено.
- Раніше міністр оборони Резніков казав, що розгортання сил тероборони відбувається цілодобово.