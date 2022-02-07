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Патрульный Петрик рассказал детали допроса относительно ДТП с Трухиным

Понедельник, 7 февраля 2022, 13:20
Патрульный Петрик рассказал детали допроса относительно ДТП с Трухиным
Сергей Петрик. Скриншот с видео УП

Патрульный полицейский Сергей Петрик сходил на допрос в Государственное бюро расследований по делу о ДТП с участием народного депутата, экс-члена фракции "Слуга народа" Александра Трухина.

Источник: Петрик в комментарии журналистам после допроса 7 февраля

Прямая речь адвоката Петрика: "Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких (дополнительных – ред.) повесток (о вызове на допросы – ред.)"

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Прямая речь полицейского: "Где-то около 6 часов вечера (покинул место ДТП – ред.). Когда понял, что все обстоятельства данной ситуации (установлены – ред.)… на месте находятся все свидетели, все люди, причастные к ситуации, были установлены, я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в ИТ-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно".

Детали: Он также добавил, что был на допросе в ГБР до того, как дал комментарии по ДТП с Трухиным "Украинской правде".

Петрик уверяет, что давления и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Мол, он работает в обычном режиме, но испытывает некоторый психологический дискомфорт от огласки ситуации.

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Трухин, по словам полицейского, на него тоже не выходил.

Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, мол, четко о чем-то могут говорить драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".

Что было раньше: В рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина Государственное бюро расследований вызывало полицейского, запись с нательной камеры которого обнародовала "Украинская правда" в своем расследовании, на допрос 7 февраля.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
  • Трухин прокомментировал ДТП только через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа", сам нардеп заявил, что готов сложить мандат, если фракция потребует.
  • 4 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не видел видео полицейского.

Ирина Балачук, УП
Темы: ТрухинДТПГБРдопрос
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