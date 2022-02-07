Дело Трухина: ГБР зовет на второй допрос полицейского, снявшего видео

В рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина Государственное бюро расследований вызывает полицейского, запись с нательной камеры которого обнародовала "Украинская правда" в своем расследовании.

Источник: пресс-секретарь ГБР Ольга Чеканова журналистам 7 февраля, "Интерфакс-Украина" и "Укриана 24"

Прямая речь: "Никаких намерений сообщать о подозрении полицейскому следователи не имеют. Сегодня во второй раз он вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам, почему он в первый раз не предоставил видеоматериалы и не сообщил ту информацию, которую сообщил журналистам "Украинской правды".

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Детали: По словам пресс-секретаря ГБР, бюро провело большую работу, материалы дела насчитывают уже "более 5 томов".

По словам Чекановой, за этот период следователями изучены "все вдеоточки, где-то с тысячу видеоточек" на пути от Полтавы в Киев.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что следователи провели четыре экспертизы и проводят еще одну, заключительную.

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"Допрошены значительное количество свидетелей, в частности, народный депутат, другие участники ДТП, полицейские. ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы не были предоставлены", – сказала Чеканова.

Напомним: Патрульный полицейский Сергей Петрик сообщил "Украинской правде", что нардеп Александр Трухин на месте августовской аварии имел признаки алкогольного опьянения, но отказался сдать тест на алкоголь.

Кроме того, Трухин просил отпустить его в лес, предлагал деньги, упоминал о своих связях с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Все это зафиксировано на видео, подлинность которого подтвердил Петрик.

Журналисты "Украинской правды" передали это видео в НАБУ, так как Национальное антикоррупционное бюро расследует попытку подкупа со стороны Трухина.

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