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Дело Трухина: ГБР зовет на второй допрос полицейского, снявшего видео

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:14
Дело Трухина: ГБР зовет на второй допрос полицейского, снявшего видео
Патрульный полицейский Сергей Петрик, скриншот с видео

В рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина Государственное бюро расследований вызывает полицейского, запись с нательной камеры которого обнародовала "Украинская правда" в своем расследовании.

Источник: пресс-секретарь ГБР Ольга Чеканова журналистам 7 февраля, "Интерфакс-Украина" и "Укриана 24"

Прямая речь: "Никаких намерений сообщать о подозрении полицейскому следователи не имеют. Сегодня во второй раз он вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам, почему он в первый раз не предоставил видеоматериалы и не сообщил ту информацию, которую сообщил журналистам "Украинской правды".

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Детали: По словам пресс-секретаря ГБР, бюро провело большую работу, материалы дела насчитывают уже "более 5 томов".

По словам Чекановой, за этот период следователями изучены "все вдеоточки, где-то с тысячу видеоточек" на пути от Полтавы в Киев.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что следователи провели четыре экспертизы и проводят еще одну, заключительную.

ВИДЕО ДНЯ

"Допрошены значительное количество свидетелей, в частности, народный депутат, другие участники ДТП, полицейские. ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы не были предоставлены", – сказала Чеканова.

Напомним: Патрульный полицейский Сергей Петрик сообщил "Украинской правде", что нардеп Александр Трухин на месте августовской аварии имел признаки алкогольного опьянения, но отказался сдать тест на алкоголь. 

Кроме того, Трухин просил отпустить его в лес, предлагал деньги, упоминал о своих связях с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Все это зафиксировано на видео, подлинность которого подтвердил Петрик.

Журналисты "Украинской правды" передали это видео в НАБУ, так как Национальное антикоррупционное бюро расследует попытку подкупа со стороны Трухина.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
  • Трухин прокомментировал ДТП аж через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа", сам нардеп заявил, что готов сложить мандат, если фракция потребует.
  • 4 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не знакомился с видео полицейского.

Алена Рощенко, УП
Темы: ТрухинГБРполиция
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