Украина показала на Олимпиаде лучший за 20 лет результат в супер-гиганте

Украина показала лучший за последние 20 лет на Зимних Олимпиадах результат в супер-гиганте: Иван Ковбаснюк завоевал 32-е место.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: Мужской супер-гигант стал вторым выступлением Ковбаснюка – и в нем он финишировал с результатом 1:25:56 минут. Также украинский горнолыжник улучшил на одну позицию свое выступление в Пекине по сравнению с даунхиллом.

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В финале супер-гиганта на Олимпиаде-2022 выступили 47 спортсменов.

Олимпийским чемпионом стал австриец Маттиас Майер – олимпийский чемпион Олимпиады-2018, который в даунхилле в этом году финишировал третьим.

На супер-гиганте Майер опередил в борьбе за "золото" американца Райана Кокрейна-Сигла и норвежца Александера Аамодта Кильде – победителя зачета Кубка мира 2019/20.

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Что касается других результатов, то стоит отметить Беата Фойца – олимпийского чемпиона Пекина в даунхилле. Он не смог финишировать, вылетев с трассы при выполнении попытки.

Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины):

Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94 Райан Кокрейн-Сигл (США) +0.04 Александер Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42

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Иван Ковбаснюк (Украина) +5.62

Все результаты украинцев в мужском супер-гиганте за историю зимних ОИ:

Олимпиада-2002: Николай Скрябин – 29-е место

Олимпиада-2006: Николай Скрябин – 53-е место

Олимпиада-2014: Дмитрий Мицак – 52-е место

Олимпиада-2022: Иван Ковбаснюк – 32-е место

Иван Ковбаснюк – единственный представитель Украины по горнолыжному спорту на этой Олимпиаде.

Первый его старт в Пекине состоялся 7 февраля, он показал лучший результат в истории Украины в скоростном спуске (даунхилле) – 33-е место.

Вторым выступлением Ковбаснюка стал мужской супер-гигант. В нем украинский горнолыжник пришел 32-м.

Это вторые игры в карьере Ковбаснюка, однако на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он показал результат только в даунхилле и не финишировал в супер-гиганте.

До Олимпиады-2022 украинцам всего трижды удавалось финишировать в супер-гиганте. Автором наилучшего результата был Николай Скрябин, который финишировал на 29 месте на Олимпийских играх в 2002 году.

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