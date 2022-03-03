Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оставленные у вокзала авто могут конфисковать для обороны столицы - Кличко

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 15:14

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не оставлять свои автомобили возле железнодорожного вокзала: они мешают проезду и могут быть конфискованы для нужд обороны украинской столицы.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные автомобили, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие.

Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и скорую эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева. Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!".

Что предшествовало: Поздним вечером 2 марта по Киеву российские оккупанты нанесли ракетный удар, целью которого было здание Минобороны. Обломки ракеты, сбитой ПВО, упали возле железнодорожного вокзала.

В результате взрыва была повреждена теплосеть, также ранен мужчина.

Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"

Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия

ВИДЕОВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

дополненоВ оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

Все новости...
Киев
Длинная колонна российской техники, шедшей на Киев,  застопорилась – разведка
Метро Киева перевозит пассажиров до 19:00: где и как едет
Последние новости
22:45
В "Дие" появится новый документ вместо паспорта
22:44
ИНФОГРАФИКА90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной
22:43
Президент назначил Юлию Ковалив послом Украины в Канаде
22:37
Франция выделяет 100 млн евро на помощь Украине и соседним странам
22:31
Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"
22:22
В Харькове длительные обстрелы и взрывы, объявлена воздушная тревога
22:21
Оккупанты обстреляли людей, которые шли из Чернигова: есть погибшие и раненые
22:18
Швейцарский бренд шоколада Lindt останавливает продажи в РФ
22:17
Кулеба: Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы
22:13
"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области
Все новости...