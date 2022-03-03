Оставленные у вокзала авто могут конфисковать для обороны столицы - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не оставлять свои автомобили возле железнодорожного вокзала: они мешают проезду и могут быть конфискованы для нужд обороны украинской столицы.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные автомобили, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие.

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Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и скорую эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева. Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!".

Что предшествовало: Поздним вечером 2 марта по Киеву российские оккупанты нанесли ракетный удар, целью которого было здание Минобороны. Обломки ракеты, сбитой ПВО, упали возле железнодорожного вокзала.

В результате взрыва была повреждена теплосеть, также ранен мужчина.