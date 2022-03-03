Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оставленные у вокзала авто могут конфисковать для обороны столицы - Кличко

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 14:14

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не оставлять свои автомобили возле железнодорожного вокзала: они мешают проезду и могут быть конфискованы для нужд обороны украинской столицы.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные автомобили, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие.

Реклама:

Но военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и скорую эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева. Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!".

Что предшествовало: Поздним вечером 2 марта по Киеву российские оккупанты нанесли ракетный удар, целью которого было здание Минобороны. Обломки ракеты, сбитой ПВО, упали возле железнодорожного вокзала.

В результате взрыва была повреждена теплосеть, также ранен мужчина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: