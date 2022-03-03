Украинская делегація прибыла на переговоры с россиянами
Четверг, 3 марта 2022, 16:17
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Беларуси.
Источник: российские государственные СМИ
Детали: Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Беловежской пуще на вертолетах.
Українська делегація прибула на перемовини з росіянами - росЗМІ pic.twitter.com/corplTa0FE
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022
Напомним: Член украинской делегации Давид Арахамия сообщал, что переговоры состоятся не в Беловежской пуще.
Также Арахамия заявил, что минимум, чего ожидает Украина – гуманитарные коридоры.
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