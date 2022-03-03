Украинская делегація прибыла на переговоры с россиянами

фото с первого раунда переговоров

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Беларуси.

Источник: российские государственные СМИ

Детали: Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Беловежской пуще на вертолетах.

Українська делегація прибула на перемовини з росіянами - росЗМІ pic.twitter.com/corplTa0FE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

Напомним: Член украинской делегации Давид Арахамия сообщал, что переговоры состоятся не в Беловежской пуще.

Также Арахамия заявил, что минимум, чего ожидает Украина – гуманитарные коридоры.