Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская делегація прибыла на переговоры с россиянами

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 15:17
Украинская делегація прибыла на переговоры с россиянами
фото с первого раунда переговоров

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Беларуси.

Источник: российские государственные СМИ

Детали:  Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Беловежской пуще на вертолетах.

Реклама:

Напомним: Член украинской делегации Давид Арахамия сообщал, что переговоры состоятся не в Беловежской пуще.

ВИДЕО ДНЯ

Также Арахамия заявил, что минимум, чего ожидает Украина – гуманитарные коридоры.

Темы: дипломатические отношениявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
дипломатические отношения
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: