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Украинская делегація прибыла на переговоры с россиянами

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 16:17
фото с первого раунда переговоров

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Беларуси.

Источник: российские государственные СМИ

Детали:  Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров в Беловежской пуще на вертолетах.

Напомним: Член украинской делегации Давид Арахамия сообщал, что переговоры состоятся не в Беловежской пуще.

Также Арахамия заявил, что минимум, чего ожидает Украина – гуманитарные коридоры.

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Темы: дипломатические отношениявойнаРосcия
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