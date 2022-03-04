Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на ЗАЭС

Пятница, 4 марта 2022, 04:08

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Источник: WSJ, видеообращение Зеленского, AFP

Детали: Помимо разговора с Байденом, Зеленский провел разговоры по поводу ЗАЭС с Шарль Мишелем (президент Европейского совета), Олафом Шольцом (канцлер Германии), Борисом Джонсоном (премьер-министр Британии), Анджеем Дудой (президент Польши).

Реклама:

Зеленский также отметил, что "связались с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси".

AFP отмечает, что Байден "призвал Россию прекратить огонь по украинской электростанции и допустить службу чрезвычайных ситуаций".

Издание также приводит слова высокопоставленного американского чиновника, который говорит, что "наша последняя информация не свидетельствует о повышенном уровне радиации, мы за этим внимательно наблюдаем".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.

Темы: ЗеленскийБайденАЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: