Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на ЗАЭС

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Источник: WSJ, видеообращение Зеленского, AFP

Детали: Помимо разговора с Байденом, Зеленский провел разговоры по поводу ЗАЭС с Шарль Мишелем (президент Европейского совета), Олафом Шольцом (канцлер Германии), Борисом Джонсоном (премьер-министр Британии), Анджеем Дудой (президент Польши).

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Зеленский также отметил, что "связались с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси".

AFP отмечает, что Байден "призвал Россию прекратить огонь по украинской электростанции и допустить службу чрезвычайных ситуаций".

Издание также приводит слова высокопоставленного американского чиновника, который говорит, что "наша последняя информация не свидетельствует о повышенном уровне радиации, мы за этим внимательно наблюдаем".

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Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.