Энергоатом: Ветер с ЗАЭС сейчас дует в сторону Ростова и Краснодара

Ветер со стороны Запорожской АЭС, где вспыхнул пожар из-за обстрелов оккупантов, сейчас дует в направлении юго-восточной части Украины и России.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "В данный момент ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупный российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара".

Предыстория: