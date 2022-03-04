Энергоатом: Ветер с ЗАЭС сейчас дует в сторону Ростова и Краснодара

Ветер со стороны Запорожской АЭС, где вспыхнул пожар из-за обстрелов оккупантов, сейчас дует в направлении юго-восточной части Украины и России.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "В данный момент ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупный российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара".

Реклама:

Предыстория:

На Запорожской АЭС был пожар из-за обстрелов россиян. Горело помещение учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса.

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.

Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили. Пожар был ликвидирован.

Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.