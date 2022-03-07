Оккупанты планировали снять фейк с гумпомощью персоналу ЧАЭС

Русские оккупанты планировали создать фейковую "новость" о предоставлении гуманитарной помощи персоналу в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "Захватчики завезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания "картинки для СМИ".

Персонал ЧАЭС категорически отказался от такой помощи и захватчики решили переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и сняли сюжет.

Отметим, что персонал NOVARKA завершил работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года".

Предыстория: