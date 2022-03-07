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Оккупанты планировали снять фейк с гумпомощью персоналу ЧАЭС

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 17:52
Оккупанты планировали снять фейк с гумпомощью персоналу ЧАЭС

Русские оккупанты планировали создать фейковую "новость" о предоставлении гуманитарной помощи персоналу в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "Захватчики завезли гуманитарную помощь в зону ЧАЭС для создания "картинки для СМИ".

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Персонал ЧАЭС категорически отказался от такой помощи и захватчики решили переодеть своих военных в форму концерна NOVARKA и сняли сюжет.

Отметим, что персонал NOVARKA завершил работу в зоне отчуждения еще в сентябре 2020 года".

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Предыстория:

  • 24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, российские оккупанты при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.
  • Из-за халатности оккупанты вероятно перешли на запрещенные участки или зацепили объекты со значительным радиационным загрязнением, в результате чего они находятся под сильным излучением.
  • В Международном агентстве атомной энергии обещали направить свои делегации для инспектирования радиационной безопасности в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
  • Мэр Славутича Юрий Фомичев, в котором проживают семьи работников в зоне отчуждения на ЧАЭС, сказал, что персонал десятые сутки подряд вынужден обеспечивать деятельность объекта, а также имеет ограниченный запас лекарств и питания.
  • Также русские оккупанты намеренно завозили "массовку" в захваченный Херсон, чтобы снять фейковую "новость" о раздаче гумпомощи жителям города. Граждане Украины отказались брать помощь из рук кафиров и вышли на митинг с украинскими флагами.

Темы: ЧернобыльАЭСРосcиявойна
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