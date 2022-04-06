Российские оккупанты массово захватывают гражданских в заложники – Верещук

Вице-премьер-министр Ирина Верещук говорит, что российские оккупантов массово захватывают мирных украинцев, но провести обмен российских военнопленных на гражданских украинцев запрещает международное гуманитарное право.

Источник: Верещук в эфире Всеукраинского телемарафона на канале Freedom UA

Прямая речь Верещук: "У нас много гражданских людей находится в заложниках – это мэры городов, журналисты, волонтеры, священники, женщины, которые работали продавцами – просто люди, которые никогда не брали оружия. Они сегодня заложники у террористов. И у нас не на кого их менять.

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Я спрашиваю у тех людей, с которыми веду переговоры: "Нам нужно захватывать россиян по всему миру и выставлять их как обменный фонд?! Как нам сделать так, чтоб вы отпустили наших журналистов и наших священников.

Как нам поступать – мы же цивилизованная страна, не пираты, не террористы. Мы не можем захватывать гражданских людей".

Детали: Министр объяснила, что Женевские конвенции запрещают проводить обмен военнопленных на гражданских. Поэтому россияне умышленно совершают военные преступления по захвату в заложники мирных украинцев.

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Верещук обратилась в международные правозащитные организации помочь Украине в давлении на Россию, чтобы они освободили захваченных в заложники журналистов, священнослужителей и обычных украинцев.

По ее словам, в настоящее время в плену Украины находятся около 600 российских военнопленных.

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