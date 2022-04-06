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Российские оккупанты массово захватывают гражданских в заложники – Верещук

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 15:54
Российские оккупанты массово захватывают гражданских в заложники – Верещук
ирина верещук. фото: facebook-страница вице-премьер-министра

Вице-премьер-министр Ирина Верещук говорит, что российские оккупантов массово захватывают мирных украинцев, но провести обмен российских военнопленных на гражданских украинцев запрещает международное гуманитарное право.

Источник: Верещук в эфире Всеукраинского телемарафона на канале Freedom UA

Прямая речь Верещук: "У нас много гражданских людей находится в заложниках – это мэры городов, журналисты, волонтеры, священники, женщины, которые работали продавцами – просто люди, которые никогда не брали оружия. Они сегодня заложники у террористов. И у нас не на кого их менять.

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Я спрашиваю у тех людей, с которыми веду переговоры: "Нам нужно захватывать россиян по всему миру и выставлять их как обменный фонд?! Как нам сделать так, чтоб вы отпустили наших журналистов и наших священников.

Как нам поступать – мы же цивилизованная страна, не пираты, не террористы. Мы не можем захватывать гражданских людей".

Детали: Министр объяснила, что Женевские конвенции запрещают проводить обмен военнопленных на гражданских. Поэтому россияне умышленно совершают военные преступления по захвату в заложники мирных украинцев.

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Верещук обратилась в международные правозащитные организации помочь Украине в давлении на Россию, чтобы они освободили захваченных в заложники журналистов, священнослужителей и обычных украинцев.

По ее словам, в настоящее время в плену Украины находятся около 600 российских военнопленных.

Предыстория:

  • Украинские защитники, освобожденные из российского плена, рассказывали как, их пытали и унижали российские захватчики, в частности, стреляли из огнестрельного оружия возле ушей и били прикладами.
  • По данным Верещук, по состоянию на 3 апреля, в плену россиян находились 11 глав местных громад.
  • Международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, не могут получить доступ к пленным украинцам.
  • 1 апреля украинские власти провели обмен военнопленными в формате 86 на 86. Перед этим 24 марта провели обмен 10 на 10.

Темы: Верещукзаложникипленныеправа человека
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