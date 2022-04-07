Россияне принудительно вывезли персонал и пациентов больницы из Мариуполя в ОРДЛО

Российские захватчики вывезли на оккупированную территорию Украины персонал и пациентов мариупольской городской больницы №4.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Персонал и пациенты городской больницы №4 им. Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины. Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов".

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Детали: Сообщается, что оккупанты вывезли мариупольцев на территорию РФ и так называемой "ДНР". Что будет дальше с людьми – неизвестно.

Російські окупанти примусово вивозять медичний персонал та пацієнтів лікарні №4 міста Маріуполя. Відео міськради pic.twitter.com/pxRIyEAxlv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 7, 2022

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в настоящее время городские власти и власти области формируют единую базу незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть их в Украину.

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По его словам, оккупанты насильственно вывезли уже не менее 40 тысяч жителей Мариуполя.

Ранее уже были подтверждены случаи вывоза российскими захватчиками украинцев в депрессивные регионы России.

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