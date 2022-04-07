Россияне принудительно вывезли персонал и пациентов больницы из Мариуполя в ОРДЛО
Российские захватчики вывезли на оккупированную территорию Украины персонал и пациентов мариупольской городской больницы №4.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно горсовет: "Персонал и пациенты городской больницы №4 им. Мацука были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины. Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов".
Детали: Сообщается, что оккупанты вывезли мариупольцев на территорию РФ и так называемой "ДНР". Что будет дальше с людьми – неизвестно.
Російські окупанти примусово вивозять медичний персонал та пацієнтів лікарні №4 міста Маріуполя. Відео міськради pic.twitter.com/pxRIyEAxlv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 7, 2022
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в настоящее время городские власти и власти области формируют единую базу незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть их в Украину.
По его словам, оккупанты насильственно вывезли уже не менее 40 тысяч жителей Мариуполя.
Ранее уже были подтверждены случаи вывоза российскими захватчиками украинцев в депрессивные регионы России.
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Предыстория:
- Мариуполь с начала марта находится в блокаде.
- Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети.
- Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1, где заживо сгорело почти 50 человек.
- Захватчики также разбомбили Драматический театр, где в то время от обстрелов пряталось более 900 человек.