В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных "азовцев" на Медведчука

Украинские защитники из "Азовстали" в автобусе, везущем их в колонию в Оленовке 17 мая. фото: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на пленных защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" с комментарием Слуцкого, telegram-канала Слуцкого

Прямая речь Слуцкого: "Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, у которых есть такие полномочия".

Детали: Сам Слуцкий заявил об этом, выступая на так называемой "пресс-конференции" в оккупированном Донецке.

Поздним вечером Слуцкий в своем telegram-канале сказал не придираться к его "вежливым" формулировкам. Он заявил, что поддерживает военный трибунал над украинскими военнопленными из "Азовстали" и обменивать их нельзя. Кроме того, он поддержал дальнейшее ведение войны.

В то же время, он еще раз повторил утверждение, что судьбу Медведчука якобы должны решить в Москве, хотя он находится в следственном изоляторе в Украине.

Российское министерство обороны утверждает, что из "Азовстали" вышли 2 439 украинских защитников. Однако украинские власти не называют точные цифры, а международные военные эксперты предполагают, что российские оккупанты намеренно завышают количество пленных.

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