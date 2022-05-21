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В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных "азовцев" на Медведчука

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 22:40
В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных азовцев на Медведчука
Украинские защитники из "Азовстали" в автобусе, везущем их в колонию в Оленовке 17 мая. фото: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на пленных защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".

Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" с комментарием Слуцкого, telegram-канала Слуцкого

Прямая речь Слуцкого: "Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, у которых есть такие полномочия".

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Детали: Сам Слуцкий заявил об этом, выступая на так называемой "пресс-конференции" в оккупированном Донецке.

Поздним вечером Слуцкий в своем telegram-канале сказал не придираться к его "вежливым" формулировкам. Он заявил, что поддерживает военный трибунал над украинскими военнопленными из "Азовстали" и обменивать их нельзя. Кроме того, он поддержал дальнейшее ведение войны.

В то же время, он еще раз повторил утверждение, что судьбу Медведчука якобы должны решить в Москве, хотя он находится в следственном изоляторе в Украине.

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Российское министерство обороны утверждает, что из "Азовстали" вышли 2 439 украинских защитников. Однако украинские власти не называют точные цифры, а международные военные эксперты предполагают, что российские оккупанты намеренно завышают количество пленных.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях возвращения украинских защитников домой в рамках определенного обмена. Эвакуацию проводят при содействии западных партнеров. Представители Международного комитета Красного Креста заявляли, что они регистрируют всех украинских военных, эвакуированных из "Азовстали".
  • 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что с территории меткомбината "Азовсталь" вышли все украинские защитники. Перед этим американские журналисты публиковали видео, на котором украинские военные выходят с территории "Азовстали" и садятся в эвакуационные автобусы.
  • Корреспонденты Reuters заявляли, что украинских защитников Мариуполя, которые не считаются ранеными, отвезли на 7 автобусах в колонию в Еленовке Донецкой области, которая находится под оккупацией боевиков так называемой "ДНР". Раненых завезли в Новоазовск между Мариуполем и российским Таганрогом.
  • 18 апреля задержанный Медведчук записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали". Перед этим лично к Путину обращалась жена Медведчука Оксана Марченко, которая является его кумой. Однако Кремль медлил и игнорировал эти предложения в апреле.
  • СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Темы: МариупольМедведчукАзовпленные
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