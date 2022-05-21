В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных "азовцев" на Медведчука
Член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на пленных защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".
Источник: российское новостное агентство "Интерфакс" с комментарием Слуцкого, telegram-канала Слуцкого
Прямая речь Слуцкого: "Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, у которых есть такие полномочия".
Детали: Сам Слуцкий заявил об этом, выступая на так называемой "пресс-конференции" в оккупированном Донецке.
Поздним вечером Слуцкий в своем telegram-канале сказал не придираться к его "вежливым" формулировкам. Он заявил, что поддерживает военный трибунал над украинскими военнопленными из "Азовстали" и обменивать их нельзя. Кроме того, он поддержал дальнейшее ведение войны.
В то же время, он еще раз повторил утверждение, что судьбу Медведчука якобы должны решить в Москве, хотя он находится в следственном изоляторе в Украине.
Российское министерство обороны утверждает, что из "Азовстали" вышли 2 439 украинских защитников. Однако украинские власти не называют точные цифры, а международные военные эксперты предполагают, что российские оккупанты намеренно завышают количество пленных.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях возвращения украинских защитников домой в рамках определенного обмена. Эвакуацию проводят при содействии западных партнеров. Представители Международного комитета Красного Креста заявляли, что они регистрируют всех украинских военных, эвакуированных из "Азовстали".
- 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что с территории меткомбината "Азовсталь" вышли все украинские защитники. Перед этим американские журналисты публиковали видео, на котором украинские военные выходят с территории "Азовстали" и садятся в эвакуационные автобусы.
- Корреспонденты Reuters заявляли, что украинских защитников Мариуполя, которые не считаются ранеными, отвезли на 7 автобусах в колонию в Еленовке Донецкой области, которая находится под оккупацией боевиков так называемой "ДНР". Раненых завезли в Новоазовск между Мариуполем и российским Таганрогом.
- 18 апреля задержанный Медведчук записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали". Перед этим лично к Путину обращалась жена Медведчука Оксана Марченко, которая является его кумой. Однако Кремль медлил и игнорировал эти предложения в апреле.
- СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.