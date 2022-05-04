В Николаеве раздаются взрывы
Среда, 4 мая 2022, 21:23
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о взрывах в Николаеве.
Источник: Сенкевич в Telegram
Дословно: "В Николаеве раздаются взрывы.
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Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам позже".
Что предшествовало: Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.
В частности, россияне обстреляли центр Днепра.
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