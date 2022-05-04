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В Николаеве раздаются взрывы

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 21:23
АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ. ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о взрывах в Николаеве.

Источник: Сенкевич в Telegram

Дословно: "В Николаеве раздаются взрывы.

Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам позже".

Что предшествовало: Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

В частности, россияне обстреляли центр Днепра.

Темы: Николаеввойнавзрыв
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